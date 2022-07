Sull’argomento il sindaco Pippo Midili, firmatario della proposta di delibera, ha risposto a Lorenzo Italiano che sollecitava chiarimenti e ad Andaloro che chiedeva un elenco dei contratti di fornitura. Midili ha detto che si trattava di somme intercettate con destinazione prevista per esigenze degli uffici e destinate per la copertura dei maggiori costi di energia elettrica causati dagli aumenti, risultando insufficiente il contributo di 146.000 euro elargito dallo Stato.

Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 per fronteggiare il consistente aumento delle bollette dell’energia elettrica (oltre 100 per cento). Sedici i voti favorevoli del cartello di maggioranza, astenuto Antonio Foti e contrari Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Damiano Maisano, Alessio Andaloro.

Energia elettrica, al Comune di Milazzo le bollette raddoppiate del 100%. Nuove somme in bilancio

