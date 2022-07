Tre appuntamenti oggi nell’ambito dell’estate milazzese. Nell’Atrio del Carmine, alle 21, si terrĂ lo spettacolo “Sinergie danzanti” a cura delle scuole di danza del territorio. Ad esibirsi “Danzanima” di Venusia Grillo, Dream dance Academy di Cetty Salvadore, L’Etoile emotion danse di Sara Rotella, il Centro danza e movimento di Anna Carroccio e “Dancing Art di Salvatore De Mariano. Alle 18 invece a palazzo D’Amico, il club fotografico “Iperfocale” inaugura la mostra “Colori ed emozioni: foto, disegni e sentimenti dal Club Fotografico Iperfocale”. Si tratta di una esposizione di fotografie di autori siciliani, oltrechĂ© opere di Laura Marchese, pittrice milazzese, Francesca Baudo, illustratrice ficarrese, e Diane Boast, disegnatrice di origini londinesi Nei giardini di Villa Vaccarino infine si terrĂ la presentazione del libro “Cas, Consorzio autostradale scolapasta” scritto dal giornalista Enzo Basso. All’incontro, moderato da Domenico Interdonato, componente nazionale di Cit-tadinanzattiva, interverranno oltre all’autore, il sindaco Pippo Midili e l’assessore alla Cultura, Francesco Alesci che sarĂ presente anche alle altre due iniziative. CAS, consorzio autostrade scolapasta” è un viaggio inchiesta nella storia del con-sorzio delle autostrade siciliane, dagli albori fino ad oggi, con il progetto della giunta Musumeci di modifica della natura giuridica, da ente non economico a economico in vista del piano di fusione e incorporazione con l’Anas.

