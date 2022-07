«Se proprio devo scegliere dico che i miei personaggi preferiti sono Giulia per la sua continua ricerca dell’amore, Lilli per la sua solarità e Sofia per la sua determinazione». Ma si capisce subito che Elisabetta Darida, scrittrice romana e autrice del libro “Intolleranze elementari”, in realtà è legata a tutti i protagonisti del suo libro. «Per un motivo o per un altro – dice – rappresentano storie importanti che raccontano la vita, non posso negare di amarli tutti». Basta poco per capire quante verità ci sono nel libro di Elibetta Darida. Venti storie di donne tradite, maltrattate, vittime di sopraffazioni, amori discriminati, omofobia, scontri tra genitori e figli, vite straniere alla ricerca di un futuro migliore. Tutte “Intolleranze elementari” che la scrittrice racconta nel suo libro. Venti racconti che vedono protagoniste persone che hanno subito discriminazioni, violenze, soprusi, oppressioni, che non sono state accettate per la loro presunta “diversità”, frutto di retaggi culturali e sociali, pregiudizi, luoghi comuni. Lì dove abitudini e convinzioni, a volte anche inconsapevoli, diventano sottili lame capaci di infliggere dolori e compromettere la serenità d’animo che dovrebbe accompagnare la vita di ciascuno di noi. «Tutte le mie storie – racconta – hanno un filo conduttore e si intrecciano tra loro. E soprattutto sono reali. Perché chi scrive non inventa mai nulla. Quello che si racconta fa parte del vissuto. Fa parte di un passato che torna sempre in mente». E sul perché le intolleranze sono elementari la scrttrice risponde con una spiegazione che mette i brividi.

«Le tante intolleranze subite e inflitte quotidianamente, che scaturiscono dalla difficoltà di accettare l’altro, il più delle volte sono piccole, elementari appunto, e si infiltrano inarrestabili, nutrendosi di cliché, frasi fatte, gesti inconsapevoli divenuti abitudini o convinzioni. A volte, però, sfociano in tragedia».

Per questo quello di Elisabetta è un libro che fa tanto riflettere. Porta lentamente durante la lettura a comprendere molte situazione che sembrano scontate. Vicende a tratti commoventi, per altri versi ironiche, divise tra tragico e comico ma unite da un comune denominatore narrativo: far riflettere il lettore sul rispetto dell’individuo, sulla necessità di un amore che deve poter essere libero, senza se e senza ma. «Perché – precisa – le intolleranzee fanno sempre male anche se fanno ridere». Insomma un libro, presentato anche dall’Università di Messina a Salina nell’mbito del Premio Troisi – che bisogna assolutamente leggere.

Elisabetta Darida, nata a Roma, ha lavorato in Rai come programmista regista curando programmi culturali radiofonici, ed è stata responsabile dell’ufficio stampa dell’Università Bocconi e di Accenture Italia. Poi si è dedicata alla sua grande passione: la scrittura. Nel 2021 è stata finalista alla XXI Edizione del Premio letterario internazionale “La donna si racconta”. Ha scritto racconti pubblicati in diverse antologie. L’Erudita, marchio di Giulio Perrone Editore, è una casa editrice indipendente con un ampio catalogo che spazia dalla narrativa alla saggistica, dalla poesia ai racconti. L’amore per ogni forma di storia, che sia in versi o in prosa, garantisce la varietà delle sue pubblicazioni, con una particolare inclinazione verso le novità interessanti. Questo ne fa una casa editrice contraddistinta dalla sperimentazione, dalla curiosità e dall’inclusività.