L’Asd il Minibasket Milazzo ha partecipato alle finali regionali del tre contro tre categoria under 16 che si sono svolte nella splendida cornice di San Vito lo Capo. La squadra ha ben figurato nonostante assenze dell’ultima ora causa malattia, e comunque grazie alla collaborazione con la società Aquila di Torrenova, si è riusciti a formare un terzetto che oltre a divertirsi ha sicuramente acquisito nuova esperienza. I giocatori qui in foto con l’ex azzurro Giacomo Galanda sono: Cristiano Orlando, Antonio Armini e Giuseppe La Rupe.

Basket/Under 16, il Minibasket Milazzo a San Vito Lo Capo per le finali regionali del tre contro tre

