Nuovo colpo in entrata per la Svincolati Milazzo che va a rafforzare, per la stagione 22/23, il reparto lunghi in vista del prossimo campionato di serie C Gold con Dorde Marcetic. Serbo, 205 cm, classe 2002, formato italiano, ama far valere la sua fisicitĂ nel pitturato. Dalla stagione 2018/19 alla 2020/21 indossa la maglia della Npc Willi Rieti disputando i campionati di Serie C Silver ,Under 18 ed Under 20. Vanta anche una presenza in Lega due con la maglia della Npc Rieti .Nel 2021/22 passa alla New Fortitudo Isernia mettendosi in evidenza nel torneo di serie C Gold.

arriva a Milazzo pronto a dare il suo importante apporto. «Ringraziamo – scrive la societĂ in un comunicato stampa – l’agenzia Sports Leader Agency di Nemanja Zivanovic ed il referente Italiano Mazzali per il buon esito della trattativa».