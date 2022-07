Addio a Saverio Ferrara, uno degli “eroi” della storica promozione del Milazzo in Serie D del 1971

E’ morto Saverio Ferrara, uno degli “eroi” della storica promozione del Milazzo in Serie D nel 1971. Classe 1944, difensore arcigno ma corretto, aveva nel senso della posizione e nell’anticipo le sue doti migliori, uniti ad una buona tecnica di base affinata nelle giovanili dell’ACR Messina ad inizo anni ‘60.

Arrivò in rossoblu nel 1969 e vi restò per tre stagioni, contribuendo in maniera decisiva alla conquista della Serie D grazie a quella “difesa di ferro” (con Passaniti, Terranova, Morgana e Manoti) che permise al Milazzo di chiudere imbattuto il torneo. Dopo Mister Romanetti, gli stessi Manoti, Passaniti e il Capitano Mario Romagnolo, la Milazzo sportiva piange un altro protagonista di quella splendida squadra che ancora oggi è nel cuore dei tifosi.