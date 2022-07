Il Servizio idrico integrato del comune ha reso noto che per consentire la riparazione di una pompa si renderà necessario limitare l’erogazione dell’acqua nella zona di Capo Milazzo.

Gli operai del Comune sono già al lavoro per risolvere il problema prima possibile. La situazione – secondo le stime dei tecnici del Servizio idrico – dovrebbe normalizzarsi già nel primo pomeriggio.

«L’Amministrazione si scusa per il disagio e si invitano i cittadini ad usare con parsimonia l’acqua che si riuscirà a distribuire nel corso di questa giornata», si legge in una nota.

