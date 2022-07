Scala Torregrotta, vanno a fare la spesa e gli svaligiano la casa in pieno centro

Furto in pieno giorno a Scala Torregrotta, alle ore 10 del mattino. Mentre i proprietari si recavano in un supermercato locale a fare la spesa per il weekend, i malviventi hanno forzato il portone dell’ingresso principale dell’abitazione dei due malcapitati sottraendo contanti oro e orologi, i i coniugi rientrati nella loro abitazione hanno subito capito che qualcosa era successo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Valdina ai comandi del luogotenente Carmelo Carbone. Avviate le indagini.