Nella tarda mattinata di oggi un settantanovenne (a quanto pare di Milazzo) è stato colto da un malore sulla spiaggia di Ponente.

Il decesso è avvenuto stamattina in zona “Fossazzo” mentre l’uomo si trovava in acqua. A chiamare i soccorsi del 118 i familiari rimasti sotto l’ombrellone per ripararsi dal caldo che oggi ha superato i 32 gradi.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Milazzo in attesa dell’arrivo del medico legale. Negli ultimi tre giorni nell’hinterland tirrenico sono tre i casi di morte sulla spiaggia.