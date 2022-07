Sono stati fissati i funerali di Antonio Leto, 32 anni, il giovane deceduto giovedì scorso durante un incidente stradale lungo la litoranea di Ponente, Si terranno lunedi’ 25 luglio, alle ore 17, nel Duomo di Milazzo.

Il magistrato di turno della Procura di Barcellona ha disposto l’autopsia per capire meglio le cause della morte del giovane avvenuta per l’impatto con una Ford Fiesta guidata da una trentenne di Santa Lucia del Mela. Leto era apprezzato per le sue dote umani e per il suo lavoro di bartender nei locali notturni più noti di Milazzo.