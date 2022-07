Spazio allo sport. L’assessore allo Sport Antonio Nicosia per la stagione estiva ha messo a disposizione degli sportivi milazzesi l’area del campetto esterno di via Tukory per l’organizzazione di manifestazioni, stage, camp, mini tornei, da svolgersi in questo periodo estivo. Un invito che è stato raccolto da diverse associazioni che nelle ultime settimane hanno promosso diverse iniziative.

Domenica è in programma l’esibizione di tennistavolo organizzata da ASD Libertas Zaccagnini alla quale parteciperanno vari atleti milazzesi, tra i quali Michele e Umberto Giardina a seguire ospite d’onore, Miki Encea giocatrice di serie A e la campionessa italiana di doppio misto Under 13 e numero 4 d’Italia, Federica Interlandi.

Tra gli appuntamenti di rilievo che si sono già svolti la seconda edizione dell’International Camp organizzato dall’associazione “Svincolati Milazzo” evento sposato anche dalla PCR Messina e Asd “Basket Eolie” che ha portato a Milazzo cinque coach provenienti da Lituania, Stati Uniti, Brasile, Italia e Svezia. Poi la tappa interprovinciale Messina- Palermo del 3vs3, la prima edizione del “7.33 BK Street Summer slam”, organizzato sempre dagli Svincolati ed ancora il Memorial di Minibasket “Ernesto Zappia” che ha impegnato giocatori di ogni età.