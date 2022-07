Su Milazzo cala il silenzio. La movida oggi si ferma per ricordare Antonio Leto. Dal Borghetto al Paradiso stasera i locali milazzesi hanno deciso di rendere omaggio al tretaduenne morto ieri in un incidente stradale a Ponente. ElPerro, questo il nome con cui veniva chiamato dai suoi amici, era un volto noto della movida mamertina per la sua attività di bartender ma anche per la sua solarità . Intanto il magistrato che sta seguendo la vicenda ha disposto l’autopsia che verosimilmente dovrebbe essere fatta domani all’ospedale di Milazzo. I funerali dovrebbero svolgersi lunedì o martedì, la data verrà fissata al termine dell’esame autoptico.

Già ieri sera l’Horizon, lido dove lui lavorava, ha sospeso la serata musicale in programma esattamente come ha fatto il Bukowski che ha lasciato aperto il locale rispettando un rigoroso silenzio. Cosa che farà anche stasera. Oggi, invece, la scelta di Ivan la Rosa proprietario del pub del borgo. «La musica al Borghetto stasera si spegne – scrive sui social – Il dj set con Antonio Napoli è annullato. Ciao El Perro. Il locale resterà aperto e tutte le prenotazioni restano confermate. Ma senza musica».

Lo stesso messaggio si legge per quanto riguarda il Paradiso. «La proprietà – scrivono – d’accordo con l’organizzazione e lo staff tutto, ha deciso di

annullare la serata evento di questa sera. Ribadendo la vicinanza alla famiglia Leto in questo difficile momento, vogliamo rendere omaggio ad Antonio chiudendo i cancelli della discoteca, ma lasciando aperto il suo ricordo che per sempre farà parte di noi». Serata annullata di Reggaeton annullata anche al BlackHole che «non se la sente – precisano – di fare festa in questo momento».