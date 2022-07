Poco dopo le 16 scontro mortale lungo la litorale di Ponente, all’altezza della via Ischia, tra una ford Fiesta proveniente da Barcellona e una Ducati Moster Nera verosibilmente proveniente da Milazzo. A perdere la vita Antonio Leto, 32 anni, molto conosciuto negli ambiente della movida milazzese per la sua attivitĂ di barman. Alla guida dell’automobile una donna – a quanto pare di Santa Lucia del Mela – trasportata all’ospedale Fogliani per dei traumi. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che stesse per entrare in un parcheggio lato mare. Sul posto sono interventui carabinieri e polizia. A fare i rilievi i carabinieri della stazione di Milazzo coordinati dal comandante Gringeri.

IN AGGIORNAMENTO