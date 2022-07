Massimo Sigillo come responsabile minibasket. Coach Sigillo, leggenda cestistica del territorio, avrà l’importante incarico di dirigere il reparto minibasket e Under, ma coadiuverà anche i lavori in prima squadra, dove ricoprirà il ruolo di preparatore fisico. Condividi questo articolo



Linkedin



dopo la presentazione del logo avvenuta nei giorni scorsi, la nuova squadra cestistica mamertina rende noti asset societario ed obiettivi. Il ruolo di presidente è affidato aMatteo Gitto è il vice presidente, mentreè il tesoriere ufficiale della società. A concludere il quadro dirigenziale vi sono poi altre figure che, come già anticipato, da anni si dedicano al basket milazzese ed ora si sono riunite per raggiungere traguardi sempre più alti. Scopo principale della nuova società è quello di creare una squadra con una folta presenza di ragazzi provenienti dalla provincia.disputerà il prossimo campionato di serie C Silver siciliana, al via ad ottobre, ma sarà presente anche nei campionati under e minibasket.