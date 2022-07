L’ala milazzese resta con l’Asd Svincolati Milazzo. L’atleta giocherà nella stagione 2022/23 del campionato di serie C Gold. «Al suo secondo anno con la nostra maglia – scrive la società in un comunicato stampa – ha realizzato nello scorso campionato 249 pt. in 19 gare raggiungendo la semifinale playoff. Finita la nostra stagione si è reso protagonista di una brevissima parentesi in quel di Palermo dove con i colori del Green Basket ha vinto la finale playoff ,21 pt. realizzati in 3 gare . Adesso con la consueta voglia è pronto a difendere nuovamente i colori della propria città .Si ringrazia il procuratore Lorenzo Vandoni per il buon esito della trattativa».

