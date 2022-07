Il duo, composto da Sonia e Zaira Lo Giudice , accede alle semifinali nazionali del “Premio Lunezia” che si terranno giorno 25 luglio 2022 nella suggestiva location dell’Alexandr Platz di Roma. La prestigiosa manifestazione, il cui premio è destinato al valore musicale e letterario delle canzoni, è nata con il battesimo artistico della poetessa Fernanda Pivano e del cantautore Fabrizio De Andrè; negli anni ha visto la partecipazione di numerosi artisti tra i quali Ligabue, Ivano Fossati, Vasco Rossi, Laura Pausini, Dolcenera, Piero Pelù ed altre stelle del firmamento cantautorale italiano.

Per le giovanissime musiciste milazzesi, selezionate tra migliaia di altri partecipanti, è un passaggio importante perché conferisce valore e riconoscimento alla loro produzione, ricordiamo infatti che sono autrici in testo e musica dei loro brani, oltre a confermare la qualità del lavoro svolto finora attraverso lo studio e la ricerca di tematiche e sonorità all’interno delle quali confluisce un mix di generi che va oltre ogni sfuggevole moda. Ricordiamo inoltre che il “Premio Lunezia”, in onda su Radio Rai Isoradio, offre durante il Festival di Sanremo due premi, uno per la sezione giovani e l’altro per la sezione big.