“Lo sviluppo della Sicilia passa dalla Blue Economy”. Se ne parlerà martedì pomeriggio a Milazzo nel corso di un convegno previsto a palazzo D’Amico, alle 16. 30, presieduto dal vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, al quale interverranno il presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina, il presidente di Sicindustria, Pietro Franza, il direttore generale del centro studio “Tagliacarne“, Gaetano Fausto Esposito, il presidente di Assonautica Messina, Santi Ilacqua e rappresentanti delle società di navigazione. Ad aprire i lavori sarà il sindaco Pippo Midili.

«Il governo Musumeci ha fatto della Blue Economy una delle priorità della strategia di sviluppo per la Regione – ha detto Armao – . Con gli investimenti europei sin qui realizzati nell’ambito della sua Agenda digitale, la Sicilia è la regione più infrastrutturata sul piano digitale nel Mediterraneo».

«L’avvio della Zes Sicilia-orientale darà un impulso al sistema dell’economia del mare dei nostri territori – ha aggiunto Blandina – e anche su questo ambito la Camera di commercio di Messina sta esprimendo un particolare impegno».

«Questo convegno rappresenta – ha aggiunto il sindaco Midili – un ulteriore impegno di una strategia più ampia ed organica, messa in atto dal nostro Comune in stretta sinergia con la Camera di Commercio di Messina per promuovere e valorizzare il sistema produttivo legato alla Blue Economy. Ma guardiamo oltre, verso nuove rotte di sviluppo, di dialogo e di scambi commerciali con i Paesi del Mediterraneo, promuovendo un territorio denso di produzioni di eccellenza, sia terrestre che marino, e tra le risorse rientra l’Area Marina Protetta Capo Milazzo che in modo assolutamente naturale, riesce a trasmettere il valore vincente del turismo sostenibile in chiave blue».

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin