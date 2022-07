A Milazzo arrivano i Dog Toilet, niente alibi per i padroni dei cani. Aumentano controlli e multe

Niente più alibi per chi non raccoglie i “bisognini” dei loro cani. Il sindaco Pippo Midili ha comunicato che la ditta di Bolzano interessata alla fornitura ha consegnato i “dog toilet” che saranno, nei prossimi giorni collocate nelle varie vie cittadine. Una colonnina contenente sia il sacchetto che il contenitore per lo smaltimento. Di conseguenza aumenteranno i controlli e le persone multate