Venerdì 15 luglio nel Mastio del Castello di Milazzo è stata inaugurata la mostra di fotografia “La realtà in un click”, un’esposizione collettiva di scatti realizzati da una squadra di poco più di 20 studenti della scuola Zirilli. L’evento, svoltosi alla presenza del sindaco Giuseppe Midili, dell’Assessore all’Istruzione Francesco Alesci, del dirigente Scolastico del Terzo Comprensivo Alessandro Greco, del presidente dell’AMP Giovanni Mangano è il risultato delle attività “sul campo” previste da uno dei moduli della progettualità Pon Apprendimento e socialità. Le foto realizzate dagli alunni durante il loro percorso formativo narrano il viaggio entusiasmante di scoperta, conoscenza consapevole e valorizzazione degli incomparabili paesaggi marini del promontorio di Milazzo, osservati ma, soprattutto, “vissuti” come territorio e spazio di vita, identità e appartenenza.

Le trentanove fotografie non raccontano una città – cartolina ma luoghi in cui l’elemento umano è parte integrante del paesaggio e dell’ambiente, cui accostarsi con gioia, libertà e rispetto profondo, per tutelarne con intelligente lungimiranza la bellezza, le risorse, le potenzialità e la vocazione.

L’esposizione allestita nelle gallerie del Mastio sarà fruibile dai visitatori fino al 31 agosto.