Verrà inaugurata domani, domenica 17 luglio, alle 19, la personale dell’artista milazzese Salvo Currò. L’allestimento con trentacinque opere su tele di medie e grandi dimensioni, tra cui una in collaborazione con l’artista Andrea Sposari Art e realizzazioni di opere ottenute attraverso ricerche di pulizie spiaggia (legni, tavolame, pazzi di barche, plastica), sarà visitabile al MuMa, Museo del mare di Milazzo fino al 15 agosto. Per l’occasione la soprano Silvia Di Falco terrà un breve concerto insieme al violinista Giovanni Alibrandi.

«Il termine “convivenza” , in latino “convìvo” – spiega Salvo Currò – è il titolo della mostra personale, una convivenza o convivialità di diverse specie nello stesso luogo (mare), tutti felici e con occhi enormi che ci guardano in segno di rimprovero per dirci e domandarci… noi stiamo bene insieme e viviamo in allegria, perche’ state distruggendo il nostro habitat? Nella ricerca di equilibri e di pace tra i popoli di questo nostro pianeta Terra, i pesci li ritroviamo come altri importanti componenti di questa “grande famiglia “in cui siamo tutti “esseri viventi”»

Il viaggio nel quale accompagnerà l’artista è articolato e nello stesso tempo affascinante. Condurrà alla scoperta della vita attraverso il mare/nostrum, quella vita vibrante che si compie nel Mediterraneo e non solo. E’ un fluire continuo che, sembra esplodere e in cui si dona dignità a questi esseri felici che abitano il mare, essi non sono maltrattati mai da mano umana. Il loro fluire continuo è la metafora dell’uomo in cerca della propria libertà».