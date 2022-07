MESSINA. Disposta per sabato 23 luglio, tra le 6 e le 14, la chiusura della tratta autostradale da Rometta a Messina (direzione Messina, l’altra carreggiata è regolarmente percorribile). Per raggiungere la zona nord della provincia, quindi, bisognerà obbligatoriamente passare dai Colli San Rizzo o percorrere l’intera costa tirrenica, con uscita obbligatoria a Rometta. La decisione è stata presa dal Cov (Comitato Operativo viabilità) per consentire i lavori di riasfaltatura della rampa di uscita dello svincolo autostradale “Giostra”, nella tangenziale di Messina.

Nel corso di quelle ore lo svincolo non sarà percorribile e pertanto sulla A20 Messina-Palermo sarà interdetto temporaneamente al transito l’ingresso autostradale di Villafranca, mentre chi si trova in viaggio da Palermo verso Messina dovrà osservare l’uscita obbligatoria al casello di Rometta.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin Nessuna variazione alla viabilità è stata invece disposta per chi viaggia in direzione Palermo.