SANTA LUCIA DEL MELA. L’associazione Antiche Torri organizza l’undicesima edizione dell’evento “Alla corte di Federico e Costanza”, evento che si terrà domenica 24 luglio dalle ore 19.30 nel centro storico del borgo medievale di Santa Lucia del Mela. Nell’800 anniversario della scomparsa dell’imperatrice Costanza d’Aragona, la prima moglie di Federico, l’evento – patrocinata dall’amministrazione comunale di Santa Lucia del Mela – sarà incentrato sulla figura di questa sovrana che per l’evento indosserà il camaleuco che ha usato durante la sua reggenza come imperatrice di Sicilia e con il quale è stata sepolta.

Il corteo sfilerà per le vie del centro storico dalla piazza Milite Ignoto fino al castello con la partecipazione degli sbandieratori dell’ass. “Casa Normanna” di Motta sant’Anastasia (CT), l’ass. “Sicularagonesia” di Randazzo (CT), l’ass. “Antica Vicari” di Vicari (PA), la rappresentanza USARS (Unione Siciliana Associazione Rievocazioni Storiche) di Misilmeri (PA), l’ass. “Arcieri di San Marco d’Alunzio” (ME), l’ass. teatrale “Borgo Antico” di Milazzo(ME), i falconieri dell’ass. “Artigli del Re” di Santa Lucia del Mela (ME) e dal curioso ed eccentrico giullare Francesco Mirabile.

Il corteo giungerà in piazza Beato Antonio Franco, dove, davanti alla Cattedrale dove l’imperatore Federico II di Svevia concedette al proprio cappellano maggiore Gregorio Mostaccio la città di santa Lucia e il suo territorio dando vita alla prima PRELATURA NULLIUS DIOCESEOS (circoscrizione ecclesiastica soggetta direttamente alla Santa Sede). Infine il corteo si sposterà verso il castello arabo-svevo-aragonese dove saranno esposti gli strumenti di tortura medievale del Museo delle torture dei nebrodi e dove ci saranno le esibizioni del poliedrico artista milazzese Nino Scaffidi, del soprano Antonella Trifirò, la declamazione dei versi della scuola poetica siciliana e la sagra della cassata Costanza d’Aragona, una torta realizzata dai maestri pasticceri come omaggio al camaleuco che Federico II fece seppellire insieme alla moglie.

Per tutti i dettagli sulla manifestazione è possibile seguire la pagina FB dell’associazione Antiche Torri. https://www.facebook.com/AssociazioneAnticheTorri