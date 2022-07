Diventa virale il video dell’incidete di mercoledì notte a Ponente. Da qualche ora la ripresa dell’impatto, registrata da una telecamera di video sorveglianza, sta ribalzando su whatsapp arrivando sul cellulare di molti milazzesi. Così come le foto dell’ incidente che è subito apparso spettacolare per la sua singolarità, anche il video ha un forte impatto visivo. L’audi A1 Bianca che si vede nel video, infatti, due notti fa ha perso il controllo per evitare una smart che stava svoltando in una traversa e a causa della forte velocità ha travolto e distrutto sei macchine in sosta.

