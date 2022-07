Disabili, la raccolta di “Difendiamo la nostra città. Blindiamo Milazzo” per comprae una sedia Job

Il gruppo “Difendiamo la nostra città… blindiamo Milazzo” anche quest’anno ha promosso un’iniziativa per l’acquisto di una sedia Job, necessaria per poter accedere al mare a chi ha difficoltà motorie. Per portare avanti l’iniziativa benefica è stato istituito un punto di raccolta anche presso il tabacchi Amoroso dove è possibile donare attraverso gli amministratori del gruppo Blindiamo Milazzo e Claudia Giada Maimone.

La sedia sarà disponibile nella discesa adiacente le ex cupole, a Milazzo l’unica fruibile per i disabili. È importante partecipare anche con piccole donazioni per poter rendere il mare accessibile a tutti.