Spettacolare incidente a Ponente nei pressi del lido La Fenice poco prima delle 2 di notte. Una Audi A1 bianca ha travolto sei macchine parcheggiate. Secondo una prima ricostruzione l’auto per evitare una smart che stava per svoltare ha perso il controllo facendo carambola sulla lunga fila di macchine in sosta. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato il guidatore (anno 2000) in ospedale e una pattuglia della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo che ha effettuato i rilievi. La dinamica del forte impatto rimane però ancora poco chiara.

L’incidente avviene nello stesso punto in cui domenica sera un ragazzo di 17 anni in sella al suo motore ha fatto un volo di 15 metri dopo l’impatto con una macchina.

Rossana Franzone

Guarda la galleria fotografica: