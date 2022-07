Una maturità quella degli alunni dell’Istituto Majorana conclusosi con esiti prestigiosi in considerazione dei quaranta cento ventuno dei quali con la menzione di lode, per gli allievi dei cinque indirizzi di studio dell’istituto mamertino, che si uniscono all’alta percentuale di alunni che hanno sfondato il muro dei 90, con una votazione compresa tra 90 e 100/100. La singolarità delle condizioni legate alla pandemia, caratterizzata da lezioni in presenza e a distanza, non ha precluso né pregiudicato il proficuo proseguimento dei percorsi di studi e le varie e diversificate attività del Majorana per un’offerta formativa di metodologie, competenze e contenuti solidi e strutturai in linea con quanto richiesto dalla scuola e dal mondo del lavoro e che consentirà ai neodiplomati di effettuare scelte, volte certamente al proseguimento degli studi in tutte le facoltà universitarie, ma anche e particolarmente all’inserimento diretto e competente nel mondo del lavoro.

«Fra bilanci e festeggiamenti – scrive il dirigente scolastico Rinaldo Nunzio Anastasi – la maturità 2022 appena conclusasi avrà sicuramente un peso maggiore nei ricordi di tutti i protagonisti. Maturandi, docenti e genitori hanno dovuto fare i conti con dubbi, desideri e speranze, con l’incertezza della eventualità di un esame in presenza e dello svolgimento o meno delle prove scritte. Pertanto, il traguardo raggiunto dai 40 centisti del Majorana vale sicuramente il doppio: un 100, risultato prestigioso, che non è solo un voto ma un primo tassello verso la speranza di uno splendido futuro, una prova di resilienza e un premio alla propria volontà e capacità. Ai rgazzi i più fervidi auguri perché questi giovani possano raggiungere risultati sempre più pregevoli e incamminarsi con passione lungo il percorso della vita contribuendo all’edificazione di un mondo e di una società migliori».