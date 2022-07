Rimodulati gli orari dell’Hub del Parco Corolla. La struttura vaccinale resterà aperta lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8 alle ore 14. Martedì e giovedì dalle 8 alle 18. La decisione è stata comunicata all’Ufficio Emergenza Covid 19 in vista del periodo estivo. Da oggi anche in Sicilia prende il via la somministrazione della quarta dose (second booster o secondo richiamo) di vaccino anti-Covid alle persone dai 60 anni in su e a quelle con elevata fragilità dai 12 anni in su, purché siano trascorsi almeno 120 giorni dalla ricezione del booster (terza dose o primo richiamo) o dall’ultima infezione successiva al richiamo (in questo caso fa data il test che ha accertato la positività).

Centro Vaccinale P.O. di Lipari –lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 Centro Vaccinale Letojanni –lunedì e mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 14:00, venerdì e sabato dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561 Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar) Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse. Centro Vaccinale di Patti – lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 13:00 alle ore 19:00, martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 19:00, sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00. Centro Vaccinale di Barcellona Pozzo di Gotto – lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00, giovedì dalle ore 14:00 alle ore 20:00. Centro Vaccinale Santo Stefano di Camastra – lunedì e mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 20:00. Centro Vaccinale di Mistretta – lunedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 14:00. Hub Fiera di Messina – da lunedì a sabato dalle ore 09:00 alle ore 19:00. Hub Parco Corolla di Milazzo – lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00, martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 18:00. Centro Vaccinale Capo d’Orlando – da lunedì a venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00. Centro Vaccinale Sant’Agata di Militello – lunedì e mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 19:00, martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 19:00, venerdì e sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00. Questi i nuovi orari degli altri Centri della provincia di Messina: Inoltre, è possibile prenotarsi chiamando il numero verde 800.00.99.66, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18: è sufficiente indicare il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellulare, indispensabile per la conferma dell’appuntamento. È possibile prenotare la somministrazione, presso tutti i punti di vaccinazione attivi in Sicilia, sia dalla piattaforma di Poste Italiane ( https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it ) sia attraverso quella della Regione Siciliana ( https://www.siciliacoronavirus.it ).