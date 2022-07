MESSINA. Disposta per sabato 23 luglio, tra le 6 e le 14, la chiusura della tratta autostradale da Rometta a Messina (direzione Messina, l’altra carreggiata è regolarmente percorribile). Per raggiungere la zona nord della provincia, quindi, bisognerà obbligatoriamente passare dai Colli San Rizzo o percorrere l’intera costa tirrenica, con uscita obbligatoria a Rometta. La decisione è stata presa dal COV (Comitato Operativo viabilità) per consentire i lavori di riasfaltatura dello svincolo di Giostra.

