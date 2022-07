Milazzo, tutto pronto per un nuovo teatro al Castello: 1500 posti entro metà agosto

E’ in fase di aggiudicazione la realizzazione di una “platea amovibile” al Castello di Milazzo. Si tratta di una struttura da 1500 posti che consentirà di organizzare spettacoli teatrali e musicali all’interno della cittadella fortificata come avveniva in passato.

Dopo il parere favorevole della soprintendenza è stata individuata una società di Catania per la collocazione della tribunetta, che potrebbe essere operativa entro metà agosto e ospitare spettacoli già previsti in altre location della città. Gli eventi di un certo rilievo prevedono almeno una capienza di 2000 posti a sedere ma si tratta di un primo passo per eventi di media dimensione.

Nei mesi scorsi era stata smontata la vecchia tribuna metallica accanto al Duomo antico e utilizzata negli anni ‘90 per accogliere il pubblico che seguiva gli spettacoli organizzati nella stagione estiva.

Sempre al castello stanno per partire i lavori per la rifunzionalizzazione del Bastione delle Isole. La commissione di gara del 5° Settore Lavori Pubblici di palazzo dell’Aquila, presieduta dal Domenico Lombardo, ha infatti aggiudicato i lavori alla ditta “Opera Appalti s.r.l”. di Torregrotta con un ribasso del 22,259% sul prezzo a base d’asta di 40.018,95 euro. Questo rifacimento del (finto) ponte levatoio, del bastione delle Isole e dei torrioni della cinta aragonese, consentiranno la fruibilità degli stessi includendoli nel circuito di visita della cittadella fortificata.

In particolare ciò permetterà, proprio attraverso il ponte levatoio, di raggiungere il Rivellino di S. Giovanni, uno degli ambienti più suggestivi del fortilizio.

Gianfranco Cusumano