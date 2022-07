A conquistare l’ambito posto è Marites, una giovane filippina che ha un grande talento per la cucina e una passione per la pasticceria: la sua presenza porterà le altre a riflettere su cosa significhi emigrare e dover lasciare i propri affetti. Tra amori inattesi, misteriose lettere minatorie e spiazzanti colpi di scena, le indimenticabili protagoniste di ‘Cinque donne e un arancino’ tornano a regalarci le emozioni ordinarie ed eccezionali delle loro vite, esistenze che rispecchiano quelle di qualsiasi donna, anche se nelle pagine di Catena Fiorello c’è sempre qualcosa di più.

Nelle sue protagoniste vibra la volontà di non nascondersi, di affrontare, prima o poi, le sfide della vita.«Siamo molto felici di tornare ad ospitare Catena Fiorello, amica della nostra associazione e di Milazzo – dice Pasquale Saltalamacchia, presidente della Pro Loco – Come sempre ci intratterrà con il suo coinvolgimento e la simpatia che la contraddistinguono»

