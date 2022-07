Un nuovo appuntamento a Villa Vaccarino nell’ambito della rassegna culturale patrocinata dal Comune di Milazzo “Giardini Letterari” è previsto per il 15 luglio. Venerdì prossimo, alle 19.30, verrà presentato il libro “Mi hanno lasciato senza” edito Lombardo Edizioni. La presentazione verrà moderata da Valentina Di Salvo, giornalista e curatrice editoriale del testo, che dialogherà con l’autore Mimmo Italiano, Maresciallo dei Carabinieri in congedo. Nell’ambito della presentazione sono previsti gli interventi di Ugo Maurizio Cotugno Luogotenente CS dei Carabinieri in quiescenza, di Enza Blunda Responsabile del Servizio Trasfusionale di Milazzo, di Padre Marco D’Arrigo Parroco SS. Pietro e Paolo in Messina, Presidente dell’Associazione “Il Pozzo di Sicar” Milazzo, di Marco Italiano Psicologo Psicoterapeuta che parlerà di resilienza e delle difficoltà di un disabile in una società pronta solo apparentemente alla disabilità ma che pragmaticamente non lo è. Poi interverrà di Donatella Manna competente in scienze dell’educazione e l’editore Antonio Lombardo.

Dopo tanti anni di silenzio il maresciallo dei Carabinieri Mimmo Italiano, adesso in congedo, ha trovato il coraggio di tornare indietro nel tempo e fermarsi al giorno in cui ha perso la gamba, periodo in cui era Comandante della Stazione Carabinieri di Viggianello (PZ). La perdita, il difficile percorso di rinascita, i legami con la vita, gli affetti e la ricostruzione dell’indagine seguita dagli Inquirenti di quel terribile 8 marzo 1997 riempiono le pagine della storia romanzata dal titolo. «Sono molto emozionato – racconta Mimmo Italiano – per me è molto importante questo libro. L’incidente ha radicalmente cambiato la mia vita. Con questo libro ho il piacere di condividere la mia esperienza, i miei sogni infranti ma anche la gioia di essere vivo e di fare del bene agli altri con le attività di volontariato. Ringrazio l’editore Antonio Lombardo, le Associazioni che hanno prestato il patrocinio, gli organizzatori dell’evento, i relatori e tutte le persone a me vicine».

Previsto anche interventi musicali con la cantante Tiziana Merulla e un rinfresco.