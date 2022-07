SAN FILIPPO DEL MELA. Come mutano le relazioni affettive nell’era del “Metaverso”, un mondo virtuale che si sovrappone a quello fisico, in cui le persone possono interagire, lavorare, forse persino amarsi attraversoi propri avatar. Le socie della Fidapa BPW Merì-Valle del Mela, sezione presieduta da KatiaTrifirò, ne parleranno mercoledì 13 luglio alle 19 con due esperti: Francesco Pira, professore associato di Sociologia all’Università di Messina, dove svolge le funzioni di delegato del Rettore alla Comunicazione e di direttore del master in “Esperti della comunicazione digitale”, e Daniela Altuni, psicologa, psicoterapeuta, esperta in sessuologia e consulente di psicologia giuridica.

Il convegno Amicizia e Amore nell’era del “Metaverso” si svolgerà nell’Aula Consiliare del Palazzo municipale di San Filippo del Mela, è realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianni Pino. Dopo i saluti istituzionali, gli illustri relatori esamineranno la questione dai punti di vista sociale e psicologico, fornendo ai presenti la possibilità di riflettere e porsi utili interrogativi suciò che rappresenta la futura –ma non troppo lontana –evoluzione di internet. Un mondo, quello del “Metaverso”, sposato appieno da Mark Zuckerberg, che con la decisione di rinominare la propria holding “Metà”, ci ha catapultati nella nuova era di internet.

«Difronte a questi cambiamentiepocali, momenti di riflessione come quello proposto dalla Fidapa assumono un’importanza assoluta – afferma Katia Trifirò, docente di Discipline allo Spettacolo all’Università di Messinala e presidente della sezione Merì-Valle del Mela. Solo attraverso l’approfondimento guidato dagli esperti e il confronto critico è infatti possibile comprenderele caratteristiche del fenomeno e il suo impatto sulla società, sulle relazioni interpersonali e persino sulla nostra identità, dentro e fuori la rete».