Il sacerdote milazzese Francesco Carmelita , 52 anni, è il nuovo padre Provinciale dell’Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola. L’elezione è avventa alla Basilica di Santa Maria di Pozzano dove è stata eletta la nuova Curia provincializia che, per i prossimi tre anni, affiancherà Carmelita. A comporla padre Mario Savarese , vicario provinciale; padre Salvatore Zicari , II assistente (entrambi già rettori del santuario di Milazzo) e padre Serge Kieyele, III assistente. La Provincia sovrintende l’ordine dei minimi nelle regioni Campania e Sicilia. Carmelita, attuale superiore della chiesa di Santa Maria ad Martyres di Salerno, prende il testimone da un altro milazzese, padre Saverio Cento.

