Si è conclusa venerdì scorso la prima settimana della seconda edizione del Multisport Summer Camp 2022, evento estivo sportivo e formativo multidisciplinare messo in campo dal circolo tennis e vela di Milazzo, con lo scopo di avvicinare i giovanissimi alle attività motorie, sportive ed ambientali. Alla consegna degli attestati di frequenza c’è stato un ospite d’onore Jacopo Dall’Oglio, giovane calciatore professionista milazzese.

La platea di ragazzi ha accolto con grande entusiasmo la presenza dello sportivo che ha già militato in vari club tra i quali Reggina, Barletta, Pavia, Catania e Brescia (promosso in serie A) ed infine nel Palermo dove ha conquistato quest’anno la serie B.

Un momento commovente è stata la consegna di una targa che il presidente del circolo Pino Ragusi ha voluto donare al calciatore in ricordo del padre Ernesto Dall’Oglio, con il quale lo legava un vecchio rapporto di amicizia. Ernesto, sportivo e formatore di molti giovani nel settore calcistico, è scomparso di recente lasciando nella comunità sportiva milazzese un vuoto incolmabile.

L’attività del Multisport SummerCamp 2022 continuerà nelle prossime settimane grazie anche alla PAMA asd, Traditional Karate Sicily asd, Polisportiva Milazzo asd, Svincolati asd. In programma la visita al MuMa presso il castello di Milazzo, per affrontare le tematiche ambientali e di rispetto del territorio e della natura fin dalla giovane età, ed un corso in lingua inglese curato da docenti dell’English Center di Milazzo, con particolare attenzione al contesto sportivo dove molti sono i termini e le parole anglosassoni utilizzate.

Nelle prossime due settimane l’evento ospiterà altri atleti professionisti milazzesi

«Siamo soddisfatti – dicono il direttore tecnico Antonio Cutugno e il supervisore Alan De Marco -per l’interesse da parte dei giovanissimi, per l’attenzione posta nel seguire i vari corsi sportivi e per la disciplina degli allievi».