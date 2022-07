SAN FILIPPO DEL MELA. Passaggio della Campana del Rotary Club San Filippo del Mela. La presidente uscente Luisa Rosselli , dopo aver ricordato le attività svolte nell’anno, ha passato collare e spilla da presidente a Giacomo Chillè che guiderà il club nell’anno 2022-2023. Il neopresidente Giacomo Chillè ha a sua volta relazionato sul programma delle tante attività previste per il nuovo anno rotariano. Durante la serata sono state consegnate le onorificenze PHF ai past-president Luisa Rosselli e Stefano Muscianisi , sono entrati a far parte del Club Gianfranco Nastasi e Mariaconcetta Nanì.

