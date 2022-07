«Ora – dice Carmelo Torre – inizia la fase più difficile ma anche la più interessante ed entusiasmante: attuare il progetto. Sarà necessaria é fondamentale la collaborazione di tutti come una unica grande squadra con l’obiettivo di fare bene, meglio e in maniera sostenibile».

Il Distretto Produttivo Sicilia “Terre del Florovivaismo” a pochi mesi dalla sua costituzione avvenuta ad aprile ha ottenuto 1,8 milioni di euro per investimenti a supporto del tessuto economico del Settore. Il contributo è stato concesso con decreto del Dipartimento Regionale “Attività #Produttive” della Regione Siciliana, retto dall’onorevole Mimmo Turano. A presiedere il Distretto è il milazzese Carmelo Torre.

