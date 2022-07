La Svincolati Milazzo si è assicurata la firma dell’ala Luca Bolletta, proveniente dalla Cestistica Torrenovese ( Serie B ). Fortemente voluto da coach Trimboli, giunge a Milazzo dopo una trattativa portata avanti e chiusa dal Ds Maganza che aggiunge così al proprio roster un elemento di assoluto e indiscusso valore. Dopo Federico Manfre’ un’altro arrivo conferma le grosse ambizioni della compagine del presidente Riccardo Giambò.

Ala ,198 cm, nato a Patti il 31 luglio 1992, è cresciuto nel vivaio della Confcommercio Patti. Nel 2008/09 esordisce in Serie C proprio nella città natia , l’anno successivo sempre a Patti disputa il campionato di B dilettanti e nella seguente stagione, sempre con la stessa maglia, quello di A dilettanti.Approda a S.Filippo del Mela nel 2011/2012 ,poi nel 2012/13 si trasferisce a Chieti, dove coach Sorgentone lo chiama per il campionato di DNA. Nella stagione successiva sbarca a Matera, dove con la maglia della Bawer, disputa il torneo di DNA Silver centrando i playoff. Dopo il triennio passato lontano, torna alla corte di coach Sidoti in quel di Patti, dove gioca da protagonista sia nel campionato di Serie C, che nei due campionati di serie B. Nella stagione 2016/17 gioca 30 partite di stagione regolare ad una media di 12,1 punti per gara (51% da due, il 28% da tre) e 7 rimbalzi. Nel 2017/18 firma a Campli, dove nel girone C della Serie B fa registrare 7.3 punti e 4.6 rimbalzi di media in 22.7 minuti di utilizzo raggiungendo il playoff. Nel 2018 torna in Sicilia, disputando due anni consecutivi di serie B con la Costa d’Orlando allenato da coach Condello: nella prima stagione mette a referto quasi 10 punti e 6 rimbalzi a gara, la stagione seguente chiude a 8.1 punti e 6.7 rimbalzi. Passa alla Cestistica Torrenovese nella stagione 2020/21 dove disputa due stagioni consecutive da assoluto protagonista dei suoi nel torneo di Serie B , ben 470 punti totali realizzati confermandosi ancora una volta ottimo rimbalzista.

Adesso arriva a Milazzo voglioso di mettersi a disposizione del coach e di dare un grande apporto alla squadra