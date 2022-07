Dopo il successo di “Giulio Cesare”, andato in scena la scorsa stagione, Cilona torna a sorprenderci con una nuova tragedia scespiriana dai toni forti e dal ritmo mozzafiato, di cui cura anche la scenografia e i costumi insieme a Franca Furnari. Uno spettacolo promosso dall’associazione teatrale Testuggine e con il patrocinio del comune di Milazzo.

Andrà in scena venerdì 15 luglio nell’Atrio del Carmine, alle 21.45, “Riccardo III” di William Shakespeare. Libero adattamento e regia di Salvatore Cilona che vestirà i panni del deforme, tanto ambizioso quanto malevolmente machiavellico Riccardo, duca di Gloucester, fratello di re Edoardo IV. Cospirazioni, tradimenti, inganni, battaglie, si susseguiranno fino alla fine per conquistare l’ambito trono. Con lui sulla scena tre donne, Alessia Costa che interpreterà Lady Anna , Viviana Isgrò sarà la regina Elisabetta, Francesca Romeo la Regina Margherita.

