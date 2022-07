Undici infermieri contemporaneamente in malattia. Una circostanza che ha fatto andare in tilt il pronto soccorso dell’ospedale Fogliani di Milazzo e che la direzione sanitaria mamertina ha tempestivamente segnalato alle forze dell’ordine che stanno indagando per verificare se si tratta di una strana concomitanza o una protesta coordinata. Secondo indiscrezioni nelle prossime ore il direttore sanitario Paolo Cardia sarà sentito dai carabinieri sull’argomento.

Il Pronto Soccorso di Milazzo guidato da Salvatore Scarpaci è sotto stress. Non solo è il reparto dell’Asp con il maggior numero di accessi annui (circa 25 mila) e già fa miracoli per dare risposte a tutti coloro che vi accedono. Ma da ieri quello del “Cutroni Zodda” di Barcellona è stato riconvertito in Pronto soccorso Covid. Ufficialmente la scelta è dettata dall’incremento dell’epidemia, tanto che è stato riservato all’accoglienza dei soli pazienti contagiati.

Una scelta della direzione sanitaria dell’Asp che da un lato porta decine di unità, tra medici e personale infermieristico, ad essere “immobiizzate” per affrontare pochissimi casi al mese (invece di potenziare Milazzo), dall’altra fa confluire nella struttura di Villaggio Grazia tutto il flusso delle emergenze del Longano. Creando non pochi malumori.

Ieri, mercoledì, il pronto soccorso del Fogliani nel pomeriggio è stato costretto a chiudere un paio d’ore. Oggi, invece, c’è stato un momento in cui è stato chiesto alla sala controllo di dirottare le emergenze in altri ospedali per consentire all’unico medico in servizio di smaltire i casi già registrati. Ritardi legati anche all’improvvisa malattia di undici infermieri. I colleghi del turno di notte ieri non sono riusciti a ritornare a casa alla fine dell’orario di lavoro per garantire il servizio. A sostituirli sono stati successivamente infermieri distaccati temporaneamente da altri reparti.