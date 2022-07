Franco Bertoli, ex campione di pallavolo, sarà a Milazzo oggi per presentare il suo libro “Panchine Pensanti”. L’incontro è in programma nell’ambito della manifestazione Giardino Letterario di Villa Vaccarino, alle 19.30. Modera Angelica Furnari della libreria Mondadori. Ma cosa o chi sono le panchine pensanti? Le panchine pensanti sono gli allenatori e Bertoli approfondirà questo concetto spiegando che l’allenatore non è solo colui che sta in panchina ad imbastire le strategie di gioco, ma è anche altro; una persona che vive accanto agli atleti e ne segue le dinamiche. Il libro – così come lo spettacolo teatrale che sarà rappresentato nell’Atrio del Carmine giorno 9 luglio alle 21.30 – racconta proprio queste dinamiche di vita quotidiana e sportiva che si intrecciano, il rapporto tra l’atleta, l’allenatore, la famiglia, i dirigenti della squadra di appartenenza.

Bertoli, sportivo, mental coach e genitore divenuto poi formatore, individua lo spogliatoio come momento diverso dall’aspetto meramente agonistico, in cui entra in gioco la parte formativa che spetta alla famiglia e all’allenatore.

E il Mental Coach serve proprio a questo: a sviluppare una cultura sportiva, un sano stile di vita dove al centro c’è il ragazzo prima che lo sportivo. “Ognuno di noi è la propria storia” e da qui bisogna partire per far crescere sani ragazzi sportivi.

Venerdì 8 luglio dalle 16.30 alle 18.30 si svolgerà una manifestazione di volley S3, di fronte al Palazzo Comunale e alle 19.30 a Palazzo D’Amico, l’incontro formativo “L’importanza di essere” dove protagonista sarà sempre Franco Bertoli che spiegherà l’importanza di migliorare se stessi e gli altri, per una eccellente vita personale e professionale. Incontro organizzato dalla Polisportiva Nino Romano Volley, del Presidente Maurizio Lo Duca e dall’assessore allo sport Antonio Nicosia.