Al via “Milazzo Cult Festival”, da Giletti a Catena Fiorello due mesi di incontri a Villa Vaccarino

Al via “Milazzo Cult Festival”, da Giletti a Catena Fiorello due mesi di incontri a Villa Vaccarino

Al via il primo “Milazzo cult festival”. La Rassegna culturale nella città messinese si svolgerà nella città del Capo nelle giornate di luglio ed agosto. Sei appuntamenti a villa Vaccarino per raccontare attraverso autori di prestigio varie tematiche attuali e quali percorsi intraprendere. Il festival è organizzato dalla Pro Loco Milazzo in collaborazione con Demea Eventi e il comune mamertino.

Si comincia sabato 9 luglio con il giornalista Massimo Giletti e il suo libro “Le dannate”. L’autore dialogherà con il direttore editoriale della Gazzetta del Sud e con il prorettore vicario dell’università degli studi di Messina Giovanni Moschella. Sabato 30 luglio è il turno di Pietro Grasso ex presidente del Senato che presenterà il suo libro: “Il mio amico Giovanni” insieme al procuratore della Repubblica di Messina Maurizio De Lucia ed il pm di Palmi Emanuele Crescenti. Una giornata all’insegna dell’antimafia in cui sarà presente anche il giornalista Felice Cavallaro che leggerà dei brani del suo libro “Francesca” in onore del giudice Morvillo.

Sabato 6 agosto l’attore protagonista del celebre film di Tornatore, Totò Cascio: “Nuovo cinema paradiso” Racconterà il volume dal titolo “la gloria e la prova”. Domenica 17 luglio la scrittrice Catena Fiorello con il pm Emanuele Crescenti discuterà del suo ultimo libri: “I cannoli di Marites”. Chiuderà la rassegna la giornalista e scrittrice Safiria Leccese che dialogherà con Giovanni Petrungaro del suo testo: “La ricchezza del bene”

Gli eventi cominciano tutti alle 19