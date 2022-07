Tennis/Campionato Regionale, il Circolo Tennis e Vela di Milazzo in vetta alla classifica

Arrivano risultati anche dagli agonisti al circolo tennis e vela di Milazzo. Si è conclusa la prima fase del campionato regionale a squadre iniziata il 29 maggio con una serie di incontri in casa e fuori casa nei vari circoli provinciali partecipanti. Con il risultato positivo della gara interna con il TC Merì domenica 3 luglio il circolo milazzese è rimasta in vetta alla classifica conquistando la successiva fase regionale.

Grazie agli atleti tesserati NCTV Milazzo, Alberto Grosso, Stefano Cavallaro, Angelo Coraci, Paolo Rigano e Nicola Formica ed alla guida dello staff tecnico composto dal maestro Stefano Cambria, Giovanni Vaccarino e Alan De Marco, la conquistata qualificazione ha visto in campo vere e proprie battaglie, formazioni dei vari circoli provinciali molto preparate con un livello tecnico elevato.

Il sorteggio a Palermo designerà gli incontri della successiva fase regionale che vedrà il club mamertino sfidarsi in campo con le migliori rappresentative regionali.