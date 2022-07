Alla guida senza patente. La Polizia Metropolitana di Messina, coordinata dal comandanteha applicato una sanzione, oltre al fermo amministrativo per tre mesi ed il sequestro del mezzo, ad un motociclista che nella centralissima Marina Garibaldi guidava tranquillamente senza avere la patente. Si tratta di un controllo fatto durante l’attività di vigilanza operata nel territorio di Milazzo.

Nel corso della stessa operazione, lungo la strada provinciale 72, personale della Sezione Radiomobile, dotato di impianto autovelox, ha rilevato trentanove superamenti dei limiti di velocità ed ha proceduto al ritiro di una patente scaduta e ad una contestazione per guida senza cinture.

Senza patente in Marina Garibaldi, multa da seimila euro per un motociclista

