Si è svolto al Duomo Antico al Castello di Milazzo l’evento “Il Motore della Vita” organizzato dall’Associazione Culturale Ganadora. L’evento ha goduto del patrocinio del Comune di Milazzo, e si è svolto in collaborazione con l’Associazione Aipd di Milazzo e la compagnia teatrale messinese “Volere Volare”. L’evento, svoltosi nella meravigliosa cornice del Castello di Milazzo, ha avuto inizio sin dal primo pomeriggio con la realizzazione di un Laboratorio di Confronto coordinato da Valeria Cotruzzolà, incentrato sul metodo di comunicazione “Globalità dei linguaggi”. A seguire un piccolo break ha anticipato lo spettacolo della Compagnia teatrale “Volere Volare”, uno spettacolo incentrato sul tema dell’Amore.

«Ringraziamo tutti i partner che hanno permesso la realizzazione dell’evento e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dello stesso – dice Paolo Cicciari, rappresentante dell’Associazione Culturale Ganadora – dar voce a questi magnifici ragazzi è stata un’emozione unica, come Associazione teniamo a cuore queste tematiche e facciamo di tutto per far si che eventi come questo diventino costante del nostro impegno».