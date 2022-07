Il circolo Pd di Milazzo presieduto da Salvatore Gitto inaugura la nuova sede venerdì 8 luglio, alle ore 19. La nuova sede di Piazza Nastasi, nel cuore del centro cittadino, porterà il nome di Nino De Gaetano «caro amico, politico e sindacalista di razza, figura identitaria per tutta la sinistra milazzese».

Alla serata inaugurale interverrà l’onorevole Caterina Chinnici, che proprio da Milazzo inizia la sua campagna elettorale in provincia di Messina, per le primarie del centrosinistra programmate per il 23 luglio.

“Sarà l’occasione per incontrare cittadinanza e stampa e lanciare la proposta di un cambio di passo alla guida della Regione Sicilia”, scrivono i promotori.