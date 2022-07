Il libro che sarà presentato da Maria Rosaria Cusumano porta la prefazione del giornalista Enzo Basso e il contributo di Raffaele Manduca . Mette in luce il nervo scoperto dell’opera di Dante: da una parte il concetto di politica di res publica estremamente alta dove l’aspirante politico doveva possedere oltre il bagaglio culturale, la competenza e la levatura morale; dall’altra il tradimento vecchio come il mondo che Celi definisce “sindrome rancorosa del beneficato”. «Un libro attualissimo da regalare ai pseudo politici che ci attorniano», commenta ironicamente l’autore.

Mercoledì 6 luglio, alle 18.30, ad inaugurare il “Giardino letterario” a Villa Vaccarino sarà la presentazione del libro di Diego Celi “La politica nella commedia“, edito in occasione del settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta Dante Alighieri.

