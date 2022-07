Nello specifico delle quattro categorie in gioco ilha vinto con i Piccoli Amici superando in finale proprio la Folgore; laha battuto ilnell’ultimo atto dei Primi Calci; laha conquistato la categoria Pulcini contro la; mentre tra gli Esordienti l’ha avuto la meglio ancora sulla Folgore.

«Ringrazio tutte le società che hanno partecipato – dice il presidente della Folgore– i mister, i piccoli campioni e i genitori che hanno seguito con grande entusiasmo e correttezza le gare. Un ringraziamento anche all’assessoreper aver concesso la struttura. Dopo due anni vissuti tra restrizioni e paure abbiamo voluto organizzare una manifestazione che aveva come scopo principale quello di riportare i ragazzini e le loro famiglie sul campo da gioco, al di la di ogni singolo risultato. Pensiamo di aver centrato l’obiettivo, aver avuto oltre 600 ragazzini e 58 squadre nei cinque giorni di gare è per noi motivo di grande orgoglio e ci permette di guardare al futuro con maggior fiducia».

