E’ Scirocco, il talk di Rtp condotto da, il miglior programma televisivo siciliano dell’anno. A decretarlo la giuria della manifestazione, dedicata alle eccellenze del giornalismo televisivo e radiofonico dell’isola, organizzata dall’associazione culturale Play Village in collaborazione con Radio Mood. Settegold telerent è partner dell’evento che si svolgerà sabato sera alla villa comunale di Viagrande. A presentare, il giornalista Ettore Tortorici ideatore del format. Tra i premiati come miglior conduttore televisivo dell’isola il catanese Cristiano Di Stefano. Premio eccellenza della letteratura siciliana allo scrittore Francesco Santocono.

“Scirocco” condotto da Emilio Pintaldi premiato come miglior programma televisivo siciliano

