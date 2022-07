SAN FILIPPO DEL MELA. Si è concluso il progetto sull’alfabetizzazione nella lingua italiana, organizzato e curato dal Rotary Club San Filippo del Mela e rivolto alla popolazione ucraina, ospite nel comprensorio. Il giusto epilogo è stato la consegna dei diplomi attestanti l’acquisizione delle competenze linguistiche di base (L2), che si è tenuta alla presenza del Governatore del Distretto Rotary 2110 Gaetano De Bernardis, giunto da Palermo per assistere alla cerimonia e partecipare al successivo pranzo conviviale.I certificati sono stati consegnati dal Presidente Luisa Rosselli, che ha rivolto un ringraziamento a tutto il suo staff, ma in particolare a Elvira Valentina Resta, professionista dell’insegnamento della lingua italiana per stranieri, alla socia Halyna Kalyta, che ha svolto l’essenziale funzione di mediatrice linguistica, ed alla socia Lorella Mazzeo, responsabile del progetto.

La presidente Rosselli, visibilmente emozionata, ha ricevuto i complimenti del Governatore De Bernardis, il quale ha colto l’occasione per evidenziare come il club San Filippo del Mela si sia distinto, nell’anno sociale che volge al termine, per la voglia di fare ed il raggiungimento di obiettivi importanti, alcuni dei quali stabiliti proprio a livello distrettuale.