Sabato 25 Giugno si è svolta a Milazzo, la fase regionale del Trofeo Coni organizzata dal Comitato Regione Sicilia. Durante la competizione rivolta soltanto agli under 14 sono stati selezionati i migliori 2 arcieri, ragazzi e ragazze che avranno accesso alla fase Nazionale che si terrà dal 29 settembre al 2 ottobre in Toscana a Valdichiana Senese. Ad essere scelti sono stati Irene Sergi che si allena da appena un anno ed è già qualificata a ben due competizioni Nazionali ( Trofeo Pinocchio e Trofeo Coni) e Federico Stefanelli giovane promessa del tiro con l’arco siciliano.

Entrambi hanno conquistato il Pass per il Trofeo Coni Nazionale ed insieme a Claudio Barbaro rappresenteranno la Sicilia a Valdichiana Senese per la specializzazione di Tiro con l’arco, accompagnati da Gianluca Stefanelli, tecnico e consigliere regionale Fitarco ed incontreranno migliaia di ragazzi under 14 che praticano tutte le discipline sportive. Alla loro prima competizione ufficiale hanno partecipato Davide Bertè ed i più piccoli Fortunato Saja e Michele Caravello.